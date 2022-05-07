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Sibel Avşar yeni şarkısı ile iddialı!

"Beter'' isimli tek single şarkısı ile çıkış yapan Pop müzik sanatçısı Sibel AVŞAR, piyasaya hızlı bir giriş yaparak müziksever dinleyicileri ile buluştu.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 10:23
Sibel Avşar yeni şarkısı ile iddialı!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Listelerde dinlenirken bu hızına  yetişilmiyor.Beraberinde daha önceki müzik çalışmaları ile birlikte halen pek çok dijital platformlarda yerini almaktadır. Başarılı şarkıcı sozyazarligi yeteneği ilede sözlerini kendisi yazarak sizlerin beğenisine sundu. Sözleri kedisine ait olan,bestesi ve aranjesi,daha önce ''Zehra Gülüç'' ile çalışmış,''Cennetten Çiçek'' isimli şarkının listelerini trende taşıyan ünlü aranjör "Serdar Şenyarar'' imzası ile  MüzikOnair Produksiyon işbirliği etiketi altinda bu yaptığı çalışması tüm dijital platformlarda yerini alarak yayınlandı.Sanatci ''Sibel AVŞAR yeni calismalari ile siz müzik severlerle buluşmaya devam edeceğini ve yeni çalışmalarda daim olacağıni dile getirdi. ''MuzikOnAir'' ailesi olarak bizde başarılarının devamını diliyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sibel Avşar
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