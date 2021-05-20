Sezer Can Güner "Belki Yağmur Damlar" ile listeleri alt üst edecek

HABER: SEDAT SARIKAYA





1999 İstanbul doğumlu sanatçı. 2015 yılında eğitim hayatı sona erdi. Eğitim hayatının bitmesiyle ilk mesleğine atılan fakat mesleğinden önce rap müziğe gönül vermişti. İlk profesyonel parçasını sözü kendine, müziği Math (Bekir Erez’e) ait olan ‘Belki Yağmur Damlar’ adlı teklisini 17 Mart 2021’de yayımladı. İş hayatı yanı sıra 2012 yılından beri Rap Müzik ile uğraşmaya devam eden sanatçı aslında o dönemlerde aldığı kayıtlar ve şarkılarla da kendini zamanla geliştirmeye devam etti. Rap adına dinlediği ilk şarkı “Ceza - Nefret” Müziğe olan sevgisi ve heyecanı çok küçük yaşlarda başlamıştı. Yazdığı her sözde kendinden parçalar ekleyen, ve rap müziği hayat haline getirmiş bir sanatçı. “Belki Yağmur Damlar” parçasının düzenlemesini Özgür Ergül üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Kerem Ertürk yer alıyor. Çalışmalarını BYS Yapım Şirket’i çatısı altında sürdürmeye de devam ediyor.