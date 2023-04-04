Sezen Sayın Sahnelere İddalı Geliyor!

Haber: Aslan Sayım

Geniş müzik repertuarı ile bir çok gece mekanının assolisti olan Sezen Sayın tam bir müzik aşığı hem özverili sahne kıyafetleri hem sahneyi dolduran şık tavırlarıyla izleyicisini kendine adeta hayran bırakıyor. Yeni şarkı hazırlığında olduğunu söyleyen Sezen Sayın Sezen Aksu şarkısı okumak istediğini dile getirdi. İlk çıkaracağı şarkısı için titiz olan Sezen Sayın seslendireceği şarkı hakkında bilgi vermedi. Sezen Sayın severler sürpriz çalışması ile yakında buluşacak.