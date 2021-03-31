HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sezen Aksu’nun unutulmaz eserlerinden “Küçüğüm”, Serdar Ayyıldız’ın aranjesi ve Işıl Ayman’ın yorumuyla yeniden can buldu.

Serdar Ayyıldız’dan Işıl Işıl Bir Keşif, Son yıllarda milyonlarca dinleyiciye ulaşan projeleriyle tanıdığımız prodüktör Serdar Ayyıldız ve 15 yaşında büyüleyici sesiyle dikkat çeken Işıl Ayman’ın cover projesi “Küçüğüm” tüm beğenileri topladı.

Sezen Aksu Şarkısı Okuyan En Genç Şarkıcı: Işıl Ayman, “Küçüğüm” şarkısını söyleyerek ilginç bir ilke imza attı. 15 yaşında bir Sezen Aksu bestesi söyleyen en genç şarkıcı oldu.

En Büyük Destek Ailesinden. Adeta müzik stüdyosuna doğan ve müzisyen bir ailenin çocuğu olan genç şarkıcı Işıl Ayman en büyük desteği aranjör annesi Oya Erkaya ve prodüktör babası Serkan Ayman’dan alıyor.