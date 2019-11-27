Seyyal Taner Kıbrıs’ta ‘Alladı Pulladı’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Seyyal Taner: “Ne varsa eskilerde var”

Türk pop müziğinin efsane isimi Seyyal Taner, geçtiğimiz akşam Magosa Doğuş Mesarya'da sahne aldı.

Hakan Eren’in organizasyonuyla Kıbrıslılarla buluşan Seyyal Taner; “Alladı Pulladı”, “Son Verdim Kalbimin İşine”, “Şiirimin Dili” gibi hit şarkılarını izleyici korosu eşliğinde söyledi.

Ne güzel şarkılar yapmışız

Gece boyunca sahne enerjisi hiç bitmeyen Sanatçı; “Yeni şarkılara böyle eşlik edemiyorsunuz, bizim şarkılarımıza koro halinde eşlik ediyorsunuz. Ne güzel şarkılar yapmışız ki bana böyle güzel eşlik ediyorsunuz. Ne varsa, eskilerde var” dedi.