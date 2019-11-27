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Seyyal Taner Kıbrıs’ta ‘Alladı Pulladı’

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Seyyal Taner Kıbrıs’ta ‘Alladı Pulladı’

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

27 Kasım 2019 Çarşamba 17:11
3 Okunma
Seyyal Taner Kıbrıs’ta ‘Alladı Pulladı’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ


Seyyal Taner: “Ne varsa eskilerde var”

Türk pop müziğinin efsane isimi Seyyal Taner, geçtiğimiz akşam Magosa Doğuş Mesarya'da sahne aldı.

 

Hakan Eren’in organizasyonuyla Kıbrıslılarla buluşan Seyyal Taner; “Alladı Pulladı”, “Son Verdim Kalbimin İşine”, “Şiirimin Dili” gibi hit şarkılarını izleyici korosu eşliğinde söyledi.

Ne güzel şarkılar yapmışız

Gece boyunca sahne enerjisi hiç bitmeyen Sanatçı; “Yeni şarkılara böyle eşlik edemiyorsunuz, bizim şarkılarımıza koro halinde eşlik ediyorsunuz. Ne güzel şarkılar yapmışız ki bana böyle güzel eşlik ediyorsunuz. Ne varsa, eskilerde var” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Seyyal TanerAlladı Pulladı
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