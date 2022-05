Seyran İsmayilkhanov Eurovision şarkısına klip çekti

HABER: İsmail GÖKGEZ

Almanya'da yaşayan Azerbaycanlı dünya starı Seyran İsmayilkhanov başarısı ile herkesin dilinde. "Missing You" adlı şarkısıyla dünyanın en büyük müzik yarışması olan 2022 Eurovision seçmelerine katılan Seyran İsmayilkhanov, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birkaç şarkılık "Seyran 2022" adlı EP'sinde yer alan "Missing You" eserine geçtiğimiz günlerde klip çekerek Eurovision başarısını taçlandırdı. Sözü ve müziği şarkıcının kendisine ait olan parçanın aranjesini Carlos Chacon üstlendi. Yönetmenliğini de Seyran'ın gerçekleştirdiği klibin altına şarkıcının hayranları yüzlerce yorum yaptı.

Yeni klibi hakkında konuşan Seyran İsmayilkhanov heyecanını dile getirirken şu cümleleri kullandı: "Çok yakında büyük sürprizlerle sevenlerimin karşısına çıkacağım. Türkçe albüm hazırlığındayım. Bir Azeri olarak bütün dünya insanlarını kucaklıyorum ama Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de senelerce yaşadım. Çok yakında yine ziyarete gideceğim. Türk halkına selam olsun. Yeni şarkılarda buluşmak dileğiyle..."

SEYRAN İSMAYİLKHANOV BİYOGRAFİ

Seyran, Bakü/Azerbaycan'da büyüdü. Önce klasik piyano ve keman çalmayı öğrendi. Daha sonra Moskova'daki Gnesin Müzik Akademisi'nde şan eğitimi aldı.

İlk Rus single'ı Uletau 2002'de bir hit oldu. Şu anda Almanya'da yaşıyor olmasına rağmen, 2008'de Rusya 5 YILDIZLI Şarkı Yarışması'nda Özel Fiyat kazananı oldu. Köln'de piyanist Norman Erik Kunz ile etno-caz-pop grubu Different Joy'u kurdu. 2010'da ilk Alman yapımı teklisi Waiting for your call 14 farklı versiyonda yayınlandı. İkinci hiti Wild Kisses aynı yıl piyasaya çıktı. Bu şarkı Oriental Garden derlemesinde 24 ülkede yayınlandı. Şubat 2011'de Kanatsız Melekler şarkısıyla Kıbrıs'ta Altın Melodi Şarkı Festivali'ni kazandı. Bu başarı, Seyran'ın ilk albümü Kanatsız Melekler'i yapmak üzere İstanbul'a davet edilmesine yol açtı. Türkçe olarak kendi bestelediği 13 şarkı içeriyor. 2012'de Balkan Eurovision Şarkı Yarışması'nda/Sunchane Skala'da Let the güneş ışığıyla ikinci oldu. Aynı yıl, Tacik şarkıcı Tahmina Niazova için "Kalbim BOOM BOOM BOOM yapıyor" adlı 1 numarayı yazdı ve şarkının klibinde de rol aldı. Seyran, 2015 yılında 14 pop şarkıdan oluşan ilk Almanca albümü Only Love Counts'un yapımcılığını üstlendi. Sözleri ve müziği sanatçının kendisi tarafından yazılmıştır, şarkılar esas olarak aşk ve özlem hakkındadır. Aynı yıl bir arkadaşıyla birlikte "suite müzik" etiketiyle "suite müzik eğlence ve müzik prodüksiyonu" şirketini kurdu. 2018 yılında Kafkas kökenlerini hatırlayan Seyran, Mart ayında ise Spirit of Caucasus konseri ile Köln seyircisini sevindirdi. Bunu 2019'da 14 Şubat 2020'de piyasaya sürülen aynı adlı CD'nin üretimi izledi. Eylül 2019'da "Almanya'nın Sesi"ne katıldı. "Kör seçmelerdeki" büyük başarıdan sonra, Sido'yu koç olarak seçmeye karar verdi, ancak "savaşlar" turunda düştü. 2020'de "Benim adım yalnızlık" ve "Asla bilemezsin" başlıklarının yayınlandığı İngilizce bir EP üretmeye başladı. Aralık 2020'de 38. Alman Rock and Pop Prize'da başarılı oldu. "Benim Adım Yalnızlık" ile "En İyi Pop Şarkıcısı" kategorisini kazandı, "En İyi Solo Şarkıcı Kendi Beste" kategorisinde 2 numaraya ve "En İyi Müzik Videosu" kategorisinde 3 numaraya ulaştı.

20 Aralık 2020'de Almanya için Odun adlı Türkvizyon Şarkı Yarışması'nda yarıştı ve toplam 26 katılımcı ülke arasında 6. oldu. Korona nedeniyle yarışma sadece online olarak gerçekleşti.