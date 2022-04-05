Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.331,83
ALTIN
913,43
DOLAR
14,72
STERLİN
19,34
EURO
16,17
Trabzon Üniversitesi TMY ve Engelli kadrolarına işçi alacak
Trabzon Üniversitesi TMY ve...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 19...
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Bingöl Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel alacak
Bingöl Üniversitesi 38 Sözleşmeli...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 5...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Kapat

Seyhan Soylu Gazeteci Aslan Sayım’a Konuştu!

05 Nisan 2022 Salı 11:17
Seyhan Soylu Gazeteci Aslan Sayım’a Konuştu!

Haber:Aslan Sayım

Sisi lakabı ile tanıdığımız ve sevdiğimiz bir isim o Sevgili Seyhan Soylu, son dönemlerin yeni nesilde başarılı röportajlarıyla adından bahsettiren Gazeteci Aslan Sayım’a konuştu. Seyhan Soylu Flash Tv de hazırlayıp sunduğu kendi programı Alsana Haber’i muhteşem sanatçı kadrosu ile Türkiye’nin en çok izlenen programı haline getirdi. Daha sonra Flash Tv ile yollarını ayıran Seyhan Soylu aynı ekibi ve formatı ile Youtube kanalında programını yapmaya devam ediyor. Seyhan Soylu dün canlı yayında kendi programına veda edeceğini söyledi ve herkes çok şaşırdı. Gazeteci Aslan Sayım bu konuyu öğrenmek için Seyhan Soylu’yu aradı ve geçirdiği rahatsızlıktan dolayı kaburgalarının kırık olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini iletti. Hayati tehlike taşıdığını ve bu ameliyat olmazsa Seyhan Soylu’nun öleceğini bazı yorumlarda okuduk. Ameliyet sonrası programının başına geçeceğini söyleyen Seyhan Soylu yaz sezonunda Alsana Haber’e devam edecek mi? Merak konusu...

Anahtar Kelimeler:
Seyhan Soylu Gazeteci Aslan Sayıma Konuştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aslan Sayım’dan Türkü Çalışmasına Pop yorum!
Aslan Sayım’dan Türkü Çalışmasına Pop yorum!
Songül Özdemir’in Yeni Şarkısı ‘Kanma’ yayında!
Songül Özdemir’in Yeni Şarkısı ‘Kanma’ yayında!
Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya, ünlülerle resim çekilmekten bıkmıyor!
Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya, ünlülerle resim çekilmekten bıkmıyor!
Arabeskin prensi Burak Akagün'den yeni tekli çalışma 
Arabeskin prensi Burak Akagün'den yeni tekli çalışma 
EVRENCAN GÜNDÜZ YENİ ŞARKISI ‘KESSO’YU OYUNCU NAZ ÖZGÜLÜŞ İLE SESLENDİRİYOR
EVRENCAN GÜNDÜZ YENİ ŞARKISI ‘KESSO’YU OYUNCU NAZ ÖZGÜLÜŞ İLE SESLENDİRİYOR
ANTALYA'DA KORCAN YİĞİT RÜZGARI ESTİ 
ANTALYA'DA KORCAN YİĞİT RÜZGARI ESTİ 
Cenk Telkıvıran Orkestrası’ndan sürpriz şarkı
Cenk Telkıvıran Orkestrası’ndan sürpriz şarkı
Bu tasarımlar tüm dünyanın dilinde
Bu tasarımlar tüm dünyanın dilinde
ADİLE SULTAN SARAYI'NDA  ÜNLÜLER RÜZGARI
ADİLE SULTAN SARAYI'NDA  ÜNLÜLER RÜZGARI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma