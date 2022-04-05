Seyhan Soylu Gazeteci Aslan Sayım’a Konuştu!

Haber:Aslan Sayım

Sisi lakabı ile tanıdığımız ve sevdiğimiz bir isim o Sevgili Seyhan Soylu, son dönemlerin yeni nesilde başarılı röportajlarıyla adından bahsettiren Gazeteci Aslan Sayım’a konuştu. Seyhan Soylu Flash Tv de hazırlayıp sunduğu kendi programı Alsana Haber’i muhteşem sanatçı kadrosu ile Türkiye’nin en çok izlenen programı haline getirdi. Daha sonra Flash Tv ile yollarını ayıran Seyhan Soylu aynı ekibi ve formatı ile Youtube kanalında programını yapmaya devam ediyor. Seyhan Soylu dün canlı yayında kendi programına veda edeceğini söyledi ve herkes çok şaşırdı. Gazeteci Aslan Sayım bu konuyu öğrenmek için Seyhan Soylu’yu aradı ve geçirdiği rahatsızlıktan dolayı kaburgalarının kırık olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini iletti. Hayati tehlike taşıdığını ve bu ameliyat olmazsa Seyhan Soylu’nun öleceğini bazı yorumlarda okuduk. Ameliyet sonrası programının başına geçeceğini söyleyen Seyhan Soylu yaz sezonunda Alsana Haber’e devam edecek mi? Merak konusu...