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Şeyh Şamil’e Sergio Gürlek’ten efsane yorum!

24 Mart 2022 Perşembe 15:08
Şeyh Şamil’e Sergio Gürlek’ten efsane yorum!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

'O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın takımında yarışıp finalist olan Sergio Gürlek, "Şeyh Şamil" isimli yeni teklisini çıkardı. Daha önce Seda Sayan ile bir rock şarkısında düet yapan Sergio, yeni çalışmasını ise Voce Music etiketityle, Selçuk Sal Küçük ve Jesi Albayrak'ın prodüktörlüğünde müzikseverlerin beğenisine sundu.

EFSANE ŞARKIYA EFSANE YORUM!

Aranjörlüğünü Mustafa Arapoğlu'nun üstlendiği "Şeyh Şamil" adlı şarkı, 90'lı yıllarda Ayna grubu tarafından "Ceylan" olarak yorumlanmıştı. Sözleri Erol Köse’ye ait olan Ceylan isimli eserin kullanımı için Köse’den izin çıkmayınca; Sergio Gürlek aynı müzik üzerine milli duygular ile yeni sözler yazarak şarkıya yepyeni bir boyut kazandırdı. Dijital platformlarda yerini alan şarkı, Kafkas esintileri yaşatırken müzikseverlerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şarkının İbrahim Bülbül imzalı klibi ise, kısa sürede video paylaşım sitelerinde büyük ilgi gördü.

AMERİKA'DAKİ BAŞARILARINI TÜRKİYE'DE DE SÜRDÜREN 'VOCE MUSIC'TEN SERGIO'YA TAM DESTEK!

Aslen Kafkas kökenli olan Sergio Gürlek, "Bu güzel eser artık hak ettiği sözleri buldu ve gerçek duygular ile dinlenecek. Hem Kafkaslara, hem de Ay Yıldıza olan aşkımı yansıttığım bu şarkı müzikseverlere armağan olsun. Bana bu yolda büyük destek veren yapımcılarımız Selçuk Sal Küçük ile Jesi Albayrak'a ve Voce Music ekibine çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Aynı zamanda TV 8,5 ekranlarında hazırlayıp sunduğu ve bugüne kadar 85 bölümü yayınlanan "Sergio ile Walk Show"un da devam edeceğini belirten sanatçı, "Acun Medya'nın desteği ve ilgisiyle dünyayı gezip, gördüklerimizi ekrana yansıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sergio Gürlek
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