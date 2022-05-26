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Şeyda Erbaş ‘’ALDATILDIK’’ dedi

Sezen Aksu şarkısıyla yaza damga vurmaya geliyor.

26 Mayıs 2022 Perşembe 15:02
Şeyda Erbaş ‘’ALDATILDIK’’ dedi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İlk defa 1996 yılında, Attila Özdemiroğlu düzenlemesiyle, Rengin tarafından seslendirilen ve çok sevilen Aldatıldık adlı Sezen Aksu şarkısı yıllar sonra O Ses Türkiye yarışmasından tanıdığımız Şeyda Erbaş yorumu ile tekrar yaza damga vurmaya hazırlanıyor.

Kıpır kıpır enerjisi ve Sonay Yağız’ın güncel soundlarla düzenlediği 90’ların Sezen şarkısı ALDATILDK bu defa O Ses Türkiye 2016 çeyrek finalisti Şeyda Erbaş tarafından yorumlandı. Burgazada Marta koyunda Enes Bilal Taşçı imzası ile çekilen klip dijital medya kanallarında yayınlanmaya başladı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan bölümü mezunu olan Şeyda Erbaş Bir erkek cocugu annesi. Solist olarak sahne almaya da devam eden güzel sanatçının aynı zamanda reklam oyunculuğu ve TV sunuculuğu gibi deneyimleride bulunuyor. Daha önce Acun Ilıcalı'nın Söyle Söyleyebilirsen projesinde de solist olarak yer alan Erbaş O Ses Türkiye'nin en iddiaları yarışmacılarından biri olarak gösteriliyordu.

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Şeyda Erbaş ALDATILDIK Dedi
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