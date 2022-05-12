Sevilen İkiliden Sürpriz Şarkı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Soner Arıca ve Kuzey Köker, birlikte söyledikleri ve büyük ilgi gören “Arkadaşım Eşşek”, “Neler Oluyor Hayatta”, “Yer Bildirimim” isimli şarkıların ardından “Arkadaşım” isimli yepyeni single’ları ile müzikseverlerle buluştular.

Arkadaşlardan eğlenceli klip

Orijinali Özbek halk türküsü olan, Türkçe sözleri Selahattin Erhan tarafından yazılan “Arkadaşım” isimli şarkının düzenlemesi ve ikilinin müzik serüvenin yer aldığı eğlenceli klibin yönetmenliği Kuzey’in babası Candar Köker tarafından yapıldı.