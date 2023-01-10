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Sevilay Ekinci Yare Yare İsimli Single Çalışması Tüm Dijital Platformlarda!

Sevilay Ekinci  “Yare Yare” isimli şarkısı ile Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı. 

10 Ocak 2023 Salı 12:05
Sevilay Ekinci Yare Yare İsimli Single Çalışması Tüm Dijital Platformlarda!

HABER: ASLAN SAYIM

Güçlü sesi ile yare yare isimli yeni türkü çalışması ile müzik listelerine başarılı giriş yapan Sevilay Ekinci dinleyicilerden tam not aldı. Video klibi ve türkü çalışması ile kış aylarına uygun slov çalışması ile müzik severlere merhaba dedi. Güçlü sesli yorumcu Sevilay Ekinci 2023 yılına iddalı şarkısı ile giriş yaptı. 

Yare Yare isimli şarkının sözü ve Müziği Özgür Ata  imzası taşıyor. Klip yönetmenliği koltuğunda ise Serhat Güldük yer alıyor.

 Sevilay Ekinci   “Yare Yare” isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı  Hayrettin Güneş  yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor. 

Klip Link: https://youtu.be/FIDeqohmsCY

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Anahtar Kelimeler:
Sevilay Ekinci
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