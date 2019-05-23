Sevgilisi Ersay'dan Büşra'ya Övgü

İSTANBUL- "Nokta" albümü müzik severler tarafından çok beğenilen Ersay Üner; "Çalıştım çalıştım böyle bir şey yaptım... Sabah 5'lerde okumalar yaptım. Tüm kayıtlarımı kendi stüdyomda yaptım. Müzik kısmını ben, görsel kısmını Büşra yaptı." dedi.





"BÜŞRANIN HARİKA SESİ VAR"

Yasemin Şefik'in "Büşra Pekin, klibini çekmiş ve harika olmuş...” yorumu üzerine Ersay Üner; "Büşra'ya sen çek dedim. Amerika'da çektik klibi. Ama Amerika'da kimseyi tanımıyoruz. İnanılmaz çalıştı. Yeteneğinden asla şüphem yok. Büşra'nın yönetmenlik tarafını görmesini istedim. Ondan şimdi film çekmesini bekliyorum. Bir de sesi de harika... Muhteşem yetenekli. Müzik kulağı inanılmaz."





HABER: Elif (Günay) Hayvalı

