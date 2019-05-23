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Sevgilisi Ersay'dan Büşra'ya Övgü

"Nokta" isimli yeni albümüyle Ersay Üner, Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına konuk oldu. Kahkaha dolu programda Ersay, samimi açıklamalarıyla dinleyicileri şaşırttı.

Sevgilisi Ersay'dan Büşra'ya Övgü

"Nokta" isimli yeni albümüyle Ersay Üner, Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına konuk oldu. Kahkaha dolu programda Ersay, samimi açıklamalarıyla dinleyicileri şaşırttı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 12:53
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Sevgilisi Ersay'dan Büşra'ya Övgü

İSTANBUL- "Nokta" albümü müzik severler tarafından çok beğenilen Ersay Üner; "Çalıştım çalıştım böyle bir şey yaptım... Sabah 5'lerde okumalar yaptım. Tüm kayıtlarımı kendi stüdyomda yaptım. Müzik kısmını ben, görsel kısmını Büşra yaptı." dedi.

 

"BÜŞRANIN HARİKA SESİ VAR"
Yasemin Şefik'in "Büşra Pekin, klibini çekmiş ve harika olmuş...” yorumu üzerine Ersay Üner; "Büşra'ya sen çek dedim. Amerika'da çektik klibi. Ama Amerika'da kimseyi tanımıyoruz. İnanılmaz çalıştı. Yeteneğinden asla şüphem yok. Büşra'nın yönetmenlik tarafını görmesini istedim. Ondan şimdi film çekmesini bekliyorum. Bir de sesi de harika... Muhteşem yetenekli. Müzik kulağı inanılmaz."

 

HABER: Elif (Günay) Hayvalı
 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 23.05.2019 06:00
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Elif HayvalıElif Günay HayvalıAmerikaBüşra PekinYeni AlbümNoktaBest FMYasemin ŞefikiErsay üner
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