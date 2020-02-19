Sevgililer, Şebnem Ferah ile Kadıköy’de buluştu

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

1996’da yayınladığı ilk albümü Kadın’dan bu yana söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliği ile Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinen Şebnem Ferah, biletleri günler öncesinden tükenen 14 Şubat Kadıköy Dorock XL konserinde, üç saate yakın sahnede enerjisi ve şarkıları unutulmaz performanslarından birine daha imzasını attı.

Kadın’dan son albümü Parmak İzi’ne uzanan kariyerinin en vurucu şarkılarıyla konserine başlayan Ferah, ‘Çakıl Taşları’ ile açılışı yaptıktan sonra, her şarkısına eşlik eden seyircisiyle ‘Başka Bir Yol Var’, ‘Küllerinden’ ve ‘Koridor’u peş peşe söyleyerek gecenin coşkusunu büyüttü.

‘Bu Aşk Fazla Sana’ şarkısında gelenek haline gelen konfeti yağmuru sonrası Ferah, finali ‘Hoşçakal’ şarkısıyla yaparak veda etti.

Şebnem Ferah’a sahnede yıllardır yanından ayırmadığı yol arkadaşları Ozan Tügen (klavyeler), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul), Barış Manisa (gitar), Serdar Barçın (flüt) ve Ceren Akyıldız (vokal) eşlik etti.