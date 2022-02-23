Sevgililer Günü’nde Resul Dindar çoşkusu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Resul Dindar, sevgililer gününde Duqqan’da sahne aldı. Duqqan’da sevgililer gününde Resul Dindar’ın sahne alacağının daha önce açıklanmasından dolayı büyük bir izdiham yaşanırken Resul Dindar, kendisini izlemeye gelen misafirlerine unutulmaz dakikalar yaşattı. Başarılı sanatçının söylediği şarkılara gelen konuklar eşlik ederken, Resül Dindar’ı izlemeye gelen Trabzonspor’un eski eski Ganalı futbolcusu İbrahim Yattara’ya da yoğun ilgi gösterildi. Sanatçı Resul Dindar yaklaşık 4 saat sahne aldı. Resul Dindar: Mekan sahibi Gökhan Reis ile iyi bir dostluğumuz var ve burada olmak gerçekten beni mutlu ediyor. Sevgililer Günü aslında eşine, sevdiğine çok fazla vakit ayırmaya müsait olmayan insanlar için bunu telafi etmek için isabetli bir gündü ve bizde onlara eşlik ettik” dedi.