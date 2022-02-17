SEVGİLİLER GÜNÜNDE AŞK DİLEDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, Sevgililer Günü'nde Kalamış Paysage’da sahne aldı.Sahnesini “Sen Türküler Söyle Aşka Dair” isimli şarkısıyla açan sanatçı, gece boyunca “Deniz Gözlüm”, “Yüreğime Ektim Seni”, “Aşkın Saniyesi”, “Bu mu Sevda” gibi sevilen aşk şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söyledi.Coşkulu bir kalabalıkla sevgililer gününü kutlayan Arıca; “Bu akşam sizleri görünce ben de aşk diledim” sözleriyle İstanbullu hayranlarına teşekkür ederek, geceyi noktaladı.

Soner Arıca’dan Sevgililer Gününe özel10 şarkılık albüm

Soner Arıca, YouTube kanalı için hayata geçirdiği “Soner Arıca Live & Piano Volume 1” proje albümünün gördüğü ilginin ardından serinin ikinci albümü olan “Soner Arıca Live & Piano Volume 2” yi 14 Şubat Pazartesi günü “Sevgililer Günü” armağanı olarak dijital müzik platformları ve YouTube kanalı aracılığıyla müzikseverlerle buluşturdu.

Arıca’nın farklı yıllarda seslendirdiği 10 şarkının yer aldığı “Soner Arıca Live & Piano Volume 2” albümü İzzet Aksoy’un çaldığı piyano eşliğinde, canlı kaydedildi. Projenin kayıt ve mix’i Mutlu Doğan tarafından yapıldı.