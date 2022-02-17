Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
821.27
DOLAR
13.62
STERLİN
18.55
EURO
15.51
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul Arel Üniversitesi 75 akademik personel alınacak
İstanbul Arel Üniversitesi 75...
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği...
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

SEVGİLİLER GÜNÜNDE AŞK DİLEDİ

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, Sevgililer Günü'nde Kalamış Paysage’da sahne aldı.

17 Şubat 2022 Perşembe 11:03
SEVGİLİLER GÜNÜNDE AŞK DİLEDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, Sevgililer Günü'nde Kalamış Paysage’da sahne aldı.Sahnesini “Sen Türküler Söyle Aşka Dair” isimli şarkısıyla açan sanatçı, gece boyunca “Deniz Gözlüm”, “Yüreğime Ektim Seni”, “Aşkın Saniyesi”, “Bu mu Sevda” gibi sevilen aşk şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söyledi.Coşkulu bir kalabalıkla sevgililer gününü kutlayan Arıca; “Bu akşam sizleri görünce ben de aşk diledim” sözleriyle İstanbullu hayranlarına teşekkür ederek, geceyi noktaladı.

Soner Arıca’dan Sevgililer Gününe özel10 şarkılık albüm

Soner Arıca, YouTube kanalı için hayata geçirdiği “Soner Arıca Live & Piano Volume 1” proje albümünün gördüğü ilginin ardından serinin ikinci albümü olan “Soner Arıca Live & Piano Volume 2” yi 14 Şubat Pazartesi günü “Sevgililer Günü” armağanı olarak dijital müzik platformları ve YouTube kanalı aracılığıyla müzikseverlerle buluşturdu.

Arıca’nın farklı yıllarda seslendirdiği 10 şarkının yer aldığı “Soner Arıca Live & Piano Volume 2” albümü İzzet Aksoy’un çaldığı piyano eşliğinde, canlı kaydedildi. Projenin kayıt ve mix’i Mutlu Doğan tarafından yapıldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Soner Arıca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre Aydın’dan Yeni Şarkı “Kör Kuyu”
Emre Aydın’dan Yeni Şarkı “Kör Kuyu”
Coşkun Sabah’tan Kıbrıs’ta kapalı gişe konser
Coşkun Sabah’tan Kıbrıs’ta kapalı gişe konser
Yeşim Salkım: "Maskelerden Çok Sıkıldık"
Yeşim Salkım: "Maskelerden Çok Sıkıldık"
AŞK ŞARKILARI İLE BÜYÜLEDİ
AŞK ŞARKILARI İLE BÜYÜLEDİ
Parasayar Çiftinin 14 Şubat Sürprizi
Parasayar Çiftinin 14 Şubat Sürprizi
BAKIRKÖY TARİHİNİN ÜNLÜ SANATÇI FABRİKASI KAPANDI
BAKIRKÖY TARİHİNİN ÜNLÜ SANATÇI FABRİKASI KAPANDI
 ‘‘HİÇ 2’’ SANAT SEVERLERLE BULUŞTU
 ‘‘HİÇ 2’’ SANAT SEVERLERLE BULUŞTU
DOĞUM GÜNÜNÜ HAYRANLARIYLA ŞARKI SÖYLEYEREK KUTLADI
DOĞUM GÜNÜNÜ HAYRANLARIYLA ŞARKI SÖYLEYEREK KUTLADI
Doktor şarkıcı ‘‘PSİKOPATIM’’ dedi
Doktor şarkıcı ‘‘PSİKOPATIM’’ dedi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma