Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1546
ALTIN
412.873
DOLAR
7.0240
STERLİN
9.7142
EURO
8.5253
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tohumluk üretim hakkı satış ihalesi
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden...
İzmir'de et entegre tesisleri ve müştemilatının irtifak hakkı ihalesi yapılacak
İzmir'de et entegre tesisleri...
Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak
Ticaret Bakanlığı 115 sürekli...
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık...
Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak
Bingöl Üniversitesi sürekli 9...
İş fırsatları için hemen tıkla!

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYENİZ SUAT SUNA İLE AŞK ŞARKILARI

Aşk Şarkılarının vazgeçilmez sesi Suat Suna; 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel online konser etkinliği ile sevenleriyle buluşuyor.

11 Şubat 2021 Perşembe 13:42
13 Okunma
SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYENİZ SUAT SUNA İLE AŞK ŞARKILARI

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Pandemi süreci nedeniyle, bu yıl evlerde geçireceğimiz Sevgililer Günü için özel seçkilerden oluşan bir konser düzenleyecek sanatçı yaptığı açıklamada;  “27 yıllık kariyerimin en sevilen parçalarından oluşacak albüm hazırlıklarım devam ediyor. Albüm kapsamında; Yıldız Tilbe’ den; Ferhat Göçer’e, Fatma Turgut’tan; Deniz Seki’ye ,Yaşar, Işın Karaca ,İpek Açar ve Aynur Aydın’a  kadar pek çok ünlü sanatçı ile birlikte yaptığım düetlerle şahane bir çalışmaya imza atacak olmanın heyecanını yaşıyorum. İstedim ki, bu çok özel aşk şarkıları 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dinleyicilerle buluşsun. birbirimizle görüşemediğimiz, buluşamadığımız bu zor  günleri kolaylaştırsın, gelecek şahane zamanların habercisi olsun, yüreğimizi ısıtsın, yalnızlığımız azalsın.14 Şubat’ta Biletix’ te satışa sunulan konser etkinliğimizde buluşmak üzere” diyor.

Bilgi ve İletişim

İntersis Ajans

Demet Aydın

0532 246 17 96

[email protected]

https://www.biletix.com/etkinlik/0SSMA/ISTANBUL/tr

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Suat SunaSevgililer GünüHediyeAşk şarkıları14 Şubatönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre 'Deniz Feneri' şarkısı ile dijital platformda yerini aldı
Emre 'Deniz Feneri' şarkısı ile dijital platformda yerini aldı
Soğuk Kış Günlerini Duygusal Şarkısıyla Karşıladı
Soğuk Kış Günlerini Duygusal Şarkısıyla Karşıladı
Tuğba Yurt’tan ikinci akustik çalışma
Tuğba Yurt’tan ikinci akustik çalışma
‘Yusuf’ karekterine hayat verecek
‘Yusuf’ karekterine hayat verecek
Hoş Geldin Nida
Hoş Geldin Nida
Yarın hayalini gerçekleştirecek
Yarın hayalini gerçekleştirecek
CLUBHOUSE KAOS YARATABİLİR
CLUBHOUSE KAOS YARATABİLİR
Faruk Bahadır Yeni Şarkısında “Kadına Şiddete Hayır” Dedi
Faruk Bahadır Yeni Şarkısında “Kadına Şiddete Hayır” Dedi
BÜYÜK İDDİA: KEREM BURSİN VE HANDE ERÇEL AŞK MI YAŞIYOR?
BÜYÜK İDDİA: KEREM BURSİN VE HANDE ERÇEL AŞK MI YAŞIYOR?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma