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Seva ‘Çek Çek’ ile geliyor

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Seva ‘Çek Çek’ ile geliyor

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:21
9 Okunma
Seva ‘Çek Çek’ ile geliyor

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Azeri şarkıcı Seva, yepyeni single çalışması “Çek Çek” ile müzikseverlerin karşısına çıktı... Sözleri Zafer Kerey, bestesi Turgay Saka ve düzenlemesi Atınç Tombak imzası taşıyan “Çek Çek” DMC etiketiyle Netd ve tüm dijital platformlarda.

“Çek Çek” isimli single çalışmasına Beykoz Kundura Fabrikası’ nda Eyüp Dirlik yönetmenliğinde bir performans klibi çeken Seva’ ya 5 dansçı eşik etti. Klipte dört farklı kostümle müzikseverlerin karşısına çıkan Seva’ nın kostümleri yine kendisinin imzasını taşıyor.Aynı zamanda şarkıya, bestecisi Turgay Saka ' da eşlik ediyor..

 Geçtiğimiz yıl çıkardığı “Yak” ve “Deli Kızım” şarkılarıyla milyonlara ulaşan başarılı şarkıcı Seva, 3. teklisi “Çek Çek” ile de başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SevaÇek Çek
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