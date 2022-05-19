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SETENAY URUÇ’UN KISA FİLMİ GILGAMIŞ TEMALI GEÇMİŞİN SESİ ÖDÜLLERİ SÜPÜRÜYOR

Son dönemlerde Türk sinema-dizi sektöründe devam eden kadın yönetmenlerin başarılarına bir yenisi daha eklendi. Setenay Uruç’un Gılgamış’ı dünyanın değişik ülkelerinde şimdilik 20 ödülü kucakladı, yeni ödüller yolda.

19 Mayıs 2022 Perşembe 12:45
SETENAY URUÇ’UN KISA FİLMİ GILGAMIŞ TEMALI GEÇMİŞİN SESİ ÖDÜLLERİ SÜPÜRÜYOR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Seyirciyi ekranlara kilitleyen bir çok dizide görmeye alıştığımız kadın yönetmenler, elde ettikleri rating başarıları ile göz doldurmaya devam ederken bu sezon çekmiş olduğu ‘‘Geçmişin Sesi GILGAMIŞ’’ adlı kısa film ile girmiş olduğu bütün kısa film yarışmalarında ödülleri kucaklayan Setenay URUÇ’ta kendinden söz ettirmeye  devam ediyor. Katıldığı bütün uluslararası kısa film yarışmalardan sonuçlanmış olanların hepsinden ödül almayı başaran Uluç, şu ana kadar 19 ödülün yanında bir de Juri özel ödülünü almayı başardı.

Uruç göstermiş olduğu bu başarısı ile yurt dışında kültür sanat yazılarıyla öne çıkan bir çok gazete ve dergiden de röportaj teklifleri alıyor. Türkiye’nin yeni kadın yönetmeni olarak göstermiş olduğu başarısı için neler hissettiğini sorduğumuz Setenay URUÇ; Bir kere şunu doğru anlamamız lazım evet ben Türkiye adına girdiğim buDünyadaki bir çok saygın film festivallerinde Setenay URUÇ olarak yarıştım, bu yarışmaların hiç birinde kadın erkek diye bir ayırım olmadığını söylemek isterim. Almış olduğum bu ödüller için çok mutluyum, daha yarışma tarihinin gelmesini beklediğim festivaller var, umuyorum ki onlardan da çok güzel bir geri dönüş alacağım. Bana bu çalışmalarımda destek veren bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Filmde kullanılan müziğin büyülü etkisine çok inanıyorum. Her sahnenin insanın hisleriyle derin bağ kurması ve akılda kalması tamamen doğru seçilen müzik ve sahne harmonisidir. Filmin final sahnesini oluşturan ve herkesi etkisine altına alan seçimde Sevgili Tan Taşçı’nın imzası var. Ayrıca filme verdiği değerli destek için kendisine teşekkür etmek isterim. Doğru insanlarla buluşmak, Rumi’nin bahsettiği o sonsuz bahçenin mutluluğu olarak imzasını atıyor hayata… Dedi.

FİLMİN OYUNCU KADROSU; Setenay Uruç,  Orhan Aydın, Muhlis Asan, Ali Yaylı, Doğan Barış Yaşar, Akın Ayvaz, Gülcihan Mandan, Cansu Atasoy, Sema Çekin, Tuan Tual Öztürk, Gavriela Çoşkun, Meltem Aydıner ve Yusuf Şentürk

Görüntü Yönetmeni : Kadir Yücel, Uygulayıcı Yapımcı : Muhlis Asan, Yazan ve Yöneten : Setenay Uruç’

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Setenay Uruç
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