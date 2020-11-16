‘SESİME FELÇ GELMEDİ’

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Bir döneme damga vuran ve reytinglerini alt üst eden İbo Show yeniden başladı. İbrahim Tatlıses, 10 yıl sonra ekranlara efsane şarkısı "Haydi Söyle" şarkısı ile döndü. Tatlıses performansı ile tam not aldı.

İbo Show 10 yıl aranın ardından yeniden ekranlarda…

İbrahim Tatlıses’e düzenlenen silahlı saldırının yaşandığı o gece, İbo Show’un konukları olan Kutsi ve Deniz Seki, yıllar sonra yine ‘Nerede kalmıştık?’ diyerek ilk bölümün açılışını yaptı.

İlk bölümü yayınlanan İbo Show 2020’nin bölüm konukları olan Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer bu çok özel programda yerini aldı.

Star TV'de Cumartesi saat 20.00'de İbo Show'a yeniden başlayan İbrahim Tatlıses'in ilk şarkısı ise 'Haydi Söyle' oldu. Sesinin ve enerjisinin yerinde olduğu gözlenen İmparator'un ilk şarkısı sosyal medyada da gündem oldu.