Şeşen'lerin En Genç Müzisyeninden Albüm Geldi

İSTANBUL- Kendine has yorumu ile alternatif müziğe yeni bir soluk getirecek olan sanatçının ilk şarkısı “Acıtır Yara”nın sözü ve müziği kendisine ait olurken, düzenlemesinde ise Dilhan Şeşen, Efe Ekşioğlu, Canberk Cebecioğlu, Onur Şekercioğlu ve Cihan Reşit Köse’nin imzaları bulunuyor. “Acıtır Yara”nın fantastik kapak tasarımı illüstratör-tasarımcı Kübra Su Yıldırım’a, dikkat çekici fotoğrafları ise Selim Vardım ve Yağız Kaya’ya ait.

Bugüne kadar birçok müzik festivalinde sahne alan ve geçtiğimiz aylarda İlhan Şeşen’in tribute albümü “Hediyem”de seslendirdiği “Sıcaklardandır”daki farklı yorumu ve video klibindeki sıcak görüntüleriyle de büyük beğeni toplayan Dilhan Şeşen, müzisyen bir aileden gelmenin kendisine kattığı zenginliğe kendi deneyimleri ve yorumunu katarak müziğini her zaman özgürce yapabilmeyi hedefliyor.

Dilhan Şeşen’in ilk single şarkısı “Acıtır Yara” 24 Mayıs’ta tüm müzik platformlarında dinleyicilerle buluşacak.

Haber: Elif (Günay) Hayvalı