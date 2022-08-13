SERTAP ERENER HAYRANLARI İLE COŞTU…

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

Sanatçı şarkılarının büyük bir bölümünü 7 bin müzik sever ile birlikte söyledi.

Doğa ile baş başa, gökyüzünde dolunay ve yıldızların altında sahne alan Sertap Erener, kamuflaj şortu, kamuflaj çizmeleri ile geceye uyum sağlamıştı…

Göz alıcı sahne ve ışık şovları eşliğinde başlayan muhteşem konserde, Erener her biri popüler olan eski ve yeni şarkılarından “Aşk”, “Koparılan Çiçekler”, “Bu Böyle”, “Vur Yüreğim” ve “Rengarenk” parçalarını binlerce hayranlarıyla seslendirdi.



Ülkemizi 2003 yılında Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil eden Sertab Erener, birincilik elde ettiği “Everyway That I Can” şarkısına müzikseverler büyük bir coşku ile eşlik etti. “Kendime Yeni Bir Ben Lazım”, “Yanarım”, “Kumsalda”, “Zor Kadın” ve “Mecbursun” parçalarını, 5 şarkılık potbori ile söyleyen Sertab Erener, “Hep birlikte eğlenmeye hazır mıyız? Sizinle burada olmak çok güzel. Şahane bir akşam geçirelim, hep birlikte şarkılar söyleyelim” dedi Dediği gibide şarkılarını müzik severler ile birlikte söyledi..



Piknik tadında olan bu konsere gelenler, yanlarında içeceklerini, pusette çocuklarını hatta evcil hayvanlarını getirerek birlikte izlediler. Yemyeşil çimlerin üzerine serdikleri örtülerin üzerinde, hatta renga renk minderlerin üzerine uzanarak, zaman zamanda Sertap Erener’in şarkılarına dans ederek eşlik ettiler. Doğa ile baş başa sonsuz gökyüzünün, yıldızların ve dolunay’ın altında keyifli bir konser izlemenin tadına vardılar…