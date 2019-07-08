Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98637
ALTIN
258.814
DOLAR
5.7219
STERLİN
7.1697
EURO
6.4206
Usta Ozanlar Aynı Sahnede
Usta Ozanlar Aynı Sahnede
AK Partili belediye başkanlarından İmamoğlu'na tebrik ziyareti
AK Partili belediye başkanlarından İmamoğlu'na...
Eczacılar artık ‘9 Yıldızlı’ olacak
Eczacılar artık ‘9 Yıldızlı’ olacak
20 yıldır sönmeyen ateş, turizme katkı sunuyor
20 yıldır sönmeyen ateş, turizme...
Fenerbahçe bu sene zirve yarışı içinde olacaktır
Fenerbahçe bu sene zirve yarışı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sertab'ın Büyüleyici Performansı

Sertab Erener, akustik-elektrik performansıyla önceki akşam Harbiye Açıkhava sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. Gecede verdiği müzik ziyafetinin yanı sıra, sahnedeki barkovizyon gösterimleri ile de duygu dolu anlar yaşattı.

Sertab'ın Büyüleyici Performansı

Sertab Erener, akustik-elektrik performansıyla önceki akşam Harbiye Açıkhava sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. Gecede verdiği müzik ziyafetinin yanı sıra, sahnedeki barkovizyon gösterimleri ile de duygu dolu anlar yaşattı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:58
11 Okunma
Sertab'ın Büyüleyici Performansı

Sertab Erener’in ‘Akustik-Elektrik’ performansını dinlemek için Harbiye Açıkhava’yı dolduran binlerce hayranı gece boyunca her şarkıya eşlik etti. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Erener, ilk albümlerinden günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi. Harbiye konserinde dinleyicilerine zaman zaman barkovizyon ekranından özel görüntüler de seyrettiren Sertab Erener, duygu dolu anlar yaşattı.

Yılın sonuna doğru bir Best Of albümü yapmak istediğini dile getiren Sertab Erener, albümünde eski şarkılarının yeni düzenlemelerine yer vereceğini söyledi. Erener, sahnesinde konuk olarak ağırladığı genç müzisyenlerden Nova Norda ile birlikte ‘Sakin Ol’ şarkısının yeni düzenlemesini seslendirdi ve dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

"Bastırın Kızlar"

2020 olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek olan milli sporcularımız Olimpik Jimnastikçi Tutya Yılmaz, Olimpik Modern Pentatlet İlke Özyüksel ve Olimpik Yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş’ta Sertab Erener’i dinlemeye gelenler arasındaydı. Erener, ‘Bastırın Kızlar’ şarkısını bitirdikten sonra milli sporcularımıza başarılar diledi. Erener’i dinlemeye gelenler arasında duayen sanatçı Timur Selçuk ve eşi Handan Selçuk da vardı.

Ustalara saygı

Konserde kariyerinin ilk yıllarından çok özel görüntülere yer veren Sertab Erener, videolarda yer alan Aysel Gürel, Onno Tunç ve Atilla Özdemiroğlu’nu da andı. “Onlarla çalıştığım için gerçekten çok şanslıydım” diyerek usta isimlere olan sevgisini bir kez daha dile getiren Erener, açıkhavada duygu dolu anlar yaşattı.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Harbiye Açıkhava‘Akustik-Elektrik’Sertab Erener’‘Bastırın Kızlar’Onno TunçAysel GürelAtilla ÖzdemiroğluHaber: Elif HayvalıElif HayvalıMüzikMüzik ZiyafetiKonserDuygu Dolu AnlarşarkışarkılarEfsaneKadınPop
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta Ozanlar Aynı Sahnede
Usta Ozanlar Aynı Sahnede
CANDAN, “NEŞE” DOLU BİR KONSER İLE SAHNEDE!
CANDAN, “NEŞE” DOLU BİR KONSER İLE SAHNEDE!
"İhtiyacı Var" Görücüye Çıktı
"İhtiyacı Var" Görücüye Çıktı
Murat Akyol’dan Yeni Şarkı "BOŞ YAPMA"
Murat Akyol’dan Yeni Şarkı "BOŞ YAPMA"
MÜZİK PİYASASININ YENİ GÖZDESİ Volkan Oran
MÜZİK PİYASASININ YENİ GÖZDESİ Volkan Oran
Ayta Sözeri ve Gökçe Bahadır'dan Açıkhava'da düet
Ayta Sözeri ve Gökçe Bahadır'dan Açıkhava'da düet
Umut Akyürek ile Müzik Üzerine
Umut Akyürek ile Müzik Üzerine
Önder Gider: Sustuklarımı söyleme zamanı
Önder Gider: Sustuklarımı söyleme zamanı
Eski mankenin evinde kıskançlık cinayeti
Eski mankenin evinde kıskançlık cinayeti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans