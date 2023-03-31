Serkan TUĞCU’nun “Gölgelerin Savaşı” filmi çekimleri tamamlandı

HABER: SEDAT SARIKAYA

Ümit Acar, Sinan BENGİER, Ferdi Atuner gibi duayen isimleri biraraya getiren proje konusu ile de dikkat çekiyor. Dünyayı yöneten aileler ile vatansever bir birimin mücadelesinde aksiyon dolu sahneler bizleri bekliyor. Filmin cast direktörlüğü yapan Vedat Uçar; Konusu muhteşem filme ilerleyen serilerde pek çok yabancı oyuncu da dahil olacak. dedi. Filmde; geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Gladyatör filminden tanıdığımız Mike MITCHELL de yer almıştı. Filmin Eylül ayında vizyona gireceği öğrenildi.