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Serkan Ertaş’tan modern hip-hop ve rap müziği

Sanat ismi " Zafiero “ 1997 yılında, Almanya’nın Hof şehrinde doğan Türk Asıllı  Serkan Ertaş tarafından temsil edilmektedir. 

25 Şubat 2022 Cuma 19:57
Serkan Ertaş’tan modern hip-hop ve rap müziği

HABER: DİNÇER KARACALAR

Modern Hip-Hop ve Rap- Müziği Serkan’ın hep tutkusu olmuştur, tutkusu öncelikle Amerikalı müzisyen Chris Brown tarafından etkilenmiştir. 

Farklı kültürler içinde yaşayan Alman/Türk genci, ilk Rap-Sözlerini çok erken yaşlarda çocuk odasında yazmaya başlamıştır ve bu gündeme kadar kendisini, sanatını günden güne geliştirmiş ve 2022 in başlarında gerçekleştirdiği “Vorbei” Single’ı ile üzerine yoğun ilgi çekmeyi başarmıştır. 

Hof’lu sanatçı şarkılarını, modern hibrit yorumuyla, klasik ritimli vuruşlar ve kalbe dokunan, büyüleyen, lirik içerikli Türk müziğinden gerçekleştirmektedir. 

Sanatçı en büyük desteği, geleceğe yönelik daha birçok, günümüze özel, muhteşem, çok farklı yorumuyla çalışmalarını, SKO Germany Team tarafından, Avusturyalı Dani Davito, can dostu ve partneri Marvin Drechsel, pazarlama ve yönetim ile görevli menajeri Fabio Kluge’ den almaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ZafieroSerkan Ertaş
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