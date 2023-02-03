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Serkan Candaş yönetimindeki ‘SC Medya’, ‘Teira Medya’ oldu! 

21 yıldır çalışmalarını başarıyla sürdüren ' SC MEDYA' başarı hedeflerini genişleten bir adım atarak yeni bir başarılı ve uluslararası anlaşmaya imza attı…

03 Şubat 2023 Cuma 13:53
Serkan Candaş yönetimindeki ‘SC Medya’, ‘Teira Medya’ oldu! 

Haber: Aslan Sayım

'SC Medya' adını ve logosunu uluslararası bir ortaklık neticesinde değiştirdi. Bu değişiklikle hem Türkiye hem de ‘Teira Medya’nın bayrağı dünyanın birçok ülkesinde dalgalanacak. Uluslararası bu ortaklıkla birçok ülkenin sanatçısı, mankeni, modacısı, firması sosyal medya fenomeni vb. kişi ve oluşumlar Türkiye’de, Türkiye’deki sanatçılar, manken, modacı, firma, kurum, sosyal medya fenomeni vb. kişi ve oluşumlar da Serkan Candaş yönetimindeki ‘Teira Medya’ aracılığıyla birçok ülkede tanınacak.

Yeni isim Teira oldu 

Değişen adı ve logosunu 'Teira Medya' yapan 'SC MEDYA' nın yeni adı 'Teira'yı, Serkan Candaş'ın memleketi İzmir Tire'nin çok eski bir adından aldı. Bu ismin Serkan Candaş ve şirketin yabancı ortağı için önemli bir yeri olduğundan ve mitolojiye de ilgilerinden kaynaklı olduğu söyleniyor.

Başarılarla dolu 21 yıl

Gazeteci kökenli olan Serkan Candaş meslekte büyük başarılarla 21 yılı geride bıraktı. Candaş; 21 yılda 20 uluslararası ödül alarak birçok başarıya imza attı. Serkan Candaş’ın başarılı habercilik kariyerinde birçok basın kuruluşunda gazetecilik, menajerlik ve basın danışmanlığı kariyerinde ise birçok ünlü isim, dizi, sinema, kurum, firma, fenomen vb. mevcut.

Hizmetler neler?

Teira Medya Group; PR Danışmanlığı, Basın Danışmanlığı, Menajerlik, İnfluencer Marketing, Sosyal Medya Yönetimi ve Basın Yayın alanlarında hizmet veriyor. 

Teira Medya Group birçok ünlü isimin menajerliğini üstlenmesinin yanı sıra; dizi, sinema, reklam filmi, firma, kurum ve birçok siyasetçi ile işbirliklerini yürütmeye devam ediyor.

Serkan Candaş yönetimindeki Teira Medya Group sadece Türkiye'de değil; İsrail, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Arnavutluk, Kosova ile de çözüm ortaklığı yapmakta olup uluslararası ağını genişletiyor. Yakın zamanda çözüm ortaklığı yaptığı ülkelere 2 ülke daha ekleneceği ve görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

İş birliği içerisinde olduğu ülkelerin sanatçı, manken, sosyal medya fenomenleri ile çalışmalar yapan Candaş, yeniliklere imza atarak yola devam ediyor. 

Birçok ülkenin tercih ettiği 'SC MEDYA' değişen adı ve logosu ile başarı çıtasını daha da yükseleceğinin sinyallerini verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SC MedyaSerkan Candaş
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