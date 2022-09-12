Serkan Candaş yılların verdiği deneyimle yeni projelere imza atmaya devam ediyor!

HABER: ASLAN SAYIM
Uzun yıllardır medya sektöründe işleyişine ve yapısına hiç zarar vermeden ilk günkü kaliteyle hizmet veren Serkan Candaş, gazeteci kökenli olmasının yanı sıra PR ve Basın danışmanlığı, menajerlik ve pr
Ünlülerin büyülü dünyasına geçiş Serkan Candaş’ın mutfağından geçiyor
Serkan Candaş, kaliteli, A plus
Medya dünyasında olan, ününe ün katmak isteyen,reytingi yüksek dizilerde, sinema ve reklam filmlerinde, klip çekimlerinde
Yazılı /görsel basında ve sosyal medyadagüçlenmek için destek bekleyen bireyleri zirveye taşımanın haklı gururuyla hareket ediliyor
Sektörde 20 yıllık başarılı bir geçmişe sahip Serkan Candaş, bugüne kadar uluslararası 20 ödül alan yılların gazetecisi, daha sonra basın danışmanı ve menajer. Tecrübeli isim tüm süreci ayarlıyor büyük bir titizlikle. Bünyesinde men
SC Medya ile çalışanların yüzü gülüyor, mükemmel işleyiş herkesi bir düzene sokuyor ve herkes gerçek oyunda pozisyonunu yakalıyor. Artık o şutu kullanmak çözüm ortaklığı yapanlara kalıyor.