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Serkan Candaş yılların verdiği deneyimle yeni projelere imza atmaya devam ediyor!

Uluslararası 20 ödül sahibi bir medya/basın/yayın emektarı…

12 Eylül 2022 Pazartesi 16:07
Serkan Candaş yılların verdiği deneyimle yeni projelere imza atmaya devam ediyor!

HABER: ASLAN SAYIM

Uzun yıllardır medya sektöründe işleyişine ve yapısına hiç zarar vermeden ilk günkü kaliteyle hizmet veren Serkan Candaş, gazeteci kökenli olmasının yanı sıra PR ve Basın danışmanlığı, menajerlik ve profesyonel sosyal medya yönetimihizmeti de sunuyor. 

Ünlülerin büyülü dünyasına geçiş Serkan Candaş’ın mutfağından geçiyor

Serkan Candaş, kaliteli, A plus isimler ve kurumlarla çalışmaktan, çalıştığı isimlerin, firmaların haklarını en iyi şekilde korumaktan her zaman gurur duyduğunu belirtiyor. 

Medya dünyasında olan, ününe ün katmak isteyen,reytingi yüksek dizilerde, sinema ve reklam filmlerinde, klip çekimlerinde, sahnelerde ve podyumlarda “Ben oyunculuk yaparım, ben sahneye çıkarım, ben podyumda olurum, anlaşmalardan anlamam” diyenler için Candaş, menajerlik, PR & Basın Danışmanlığı ve profesyonel sosyal medya yönetiminde konusunda her zaman önde olmayadevam ediyor.

Yazılı /görsel basında ve sosyal medyadagüçlenmek için destek bekleyen bireyleri zirveye taşımanın haklı gururuyla hareket ediliyor 

Sektörde 20 yıllık başarılı bir geçmişe sahip Serkan Candaş, bugüne kadar uluslararası 20 ödül alan yılların gazetecisi, daha sonra basın danışmanı ve menajer. Tecrübeli isim tüm süreci ayarlıyor büyük bir titizlikle. Bünyesinde menajerlik, PR & Basın Danışmanlığı, sosyal medya danışmanlığı, basın-yayın gibi birimler barındıran köklü şirketin sahibi Candaş, yeni ve tazelenmiş verilerle dijital reklama ve Ar-Ge çalışmalarına dijital pazarlama ile de destek sağlıyor, böylece PR çalışmalarında da rakiplerinin bir adım önünde yer alıyor.

SC Medya ile çalışanların yüzü gülüyor, mükemmel işleyiş herkesi bir düzene sokuyor ve herkes gerçek oyunda pozisyonunu yakalıyor. Artık o şutu kullanmak çözüm ortaklığı yapanlara kalıyor.

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Serkan Candaş Yılların Verdiği Deneyimle Yeni Projelere Imza Atmaya Devam Ediyor
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