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Serhat’ın İlk Türkçe Şarkısı ‘Benim Halkım’

Bugüne kadar uluslararası müzik arenasındaki başarılı çalışmalarıyla ülkemizi temsil eden Serhat, ilk Türkçe şarkısı ‘’Benim Halkım’’ ı yayımlıyor.

22 Ekim 2022 Cumartesi 20:15
Serhat’ın İlk Türkçe Şarkısı ‘Benim Halkım’

HABER: DİNÇER KARACALAR

Serhat, 1975 yılında ilk kez Tanju Okan’ın yorumladığı bu esere, kendine has stilini ve günümüzün modern sound’ unu ekleyerek, şarkıyı bambaşka bir atmosfere taşıyor.
Etkileyici sözlerinde, toplumu birleştiren temel değerlerin işlendiği ‘’Benim Halkım’’, yüksek ve zengin müzikalitesi ile herkesin eşlik edeceği bir marş haline dönüşüyor.
Serhat, toplumun her kesimini kucaklayan, birlik ve beraberlik hislerinin altını içtenlikle çizen bu şarkı ile 7’den 77’ye tüm kalplere dokunuyor.
 
KÜNYE:

Söz: Mehmet Teoman
Beste: Enrico Macias

Önce Vatan Gazetesi

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