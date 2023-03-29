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SERHAT TATAR’DAN YENİ SİNGLE "YALAN"

29 Mart 2023 Çarşamba 14:36
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SERHAT TATAR’DAN YENİ SİNGLE "YALAN"

Besteci, söz yazarı ve şarkıcı kimlikleriyle ön plana çıkan Serhat Tatar’ın yeni teklisi “Yalan” tüm dijital platformlardaki yerini aldı. 

Söz ve müziği yine Serhat Tatar’a ait olan “Yalan’ın aranjör koltuğunda yayınlanan çoğu şarkıda olduğu gibi geleneği bozmayarak yine  Murat Aşkan oturuyor. 

Serhat Tatar’ın ortalama 20 yıldan bugüne kadar yazdığı ve yazmaya devam ettiği çok sayıda şarkısı bulunmaktadır. Genelde hareketli bir sound üzerine derin, düşündüren ve yaşanmış bir hikayesi olan şarkı sözleri yazmaktadır. 

 Serhat Tatar’ın diskografisine gelince; sözü ve müziği kendisine ait olan, tüm dijital platformlarda yayınlanmış şarkıları: Everest, Seni Beni, Bilirim, Geliyolar, Centilmen, Yeni Yeni Atlattım, Michael Jackson ve son olarak Yalan..

Haber:Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48 
Anahtar Kelimeler:
SERHAT TATARDAN YENİ SİNGLE YALAN
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