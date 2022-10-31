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SERHAT “BENİM HALKIM”LA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINDA BÜYÜK KULÜPTE SAHNE ALDI

Bugüne kadar uluslararası müzik arenasındaki başarılı çalışmalarıyla ülkemizi temsil eden Serhat Hacıpaşalıoğlu, ilk Türkçe şarkısı ‘’Benim Halkımla ‘’ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Büyük Kulüpte sahne aldı.

31 Ekim 2022 Pazartesi 10:05
SERHAT “BENİM HALKIM”LA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINDA BÜYÜK KULÜPTE SAHNE ALDI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Serhat, 1975 yılında ilk kez Tanju Okan’ın yorumladığı bu  esere, kendine has stilini ve günümüzün modern sound’ unu ekleyerek, şarkıyı bambaşka bir atmosfere taşıyor.

Etkileyici sözlerinde, toplumu birleştiren  temel değerlerin işlendiği ‘’Benim Halkım’’, yüksek ve zengin  müzikalitesi ile herkesin eşlik  edeceği bir marş  haline dönüşüyor.

Serhat’ın toplumun her kesimini kucaklayan, birlik ve beraberlik hislerinin altını içtenlikle çizen sözleri Mehmet Teoman’a ait ‘’Benim Halkım’’la 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Büyük Kulüpte çoşkuyla kutlandı…

KÜNYE:

Söz: Mehmet Teoman
Beste: Enrico Macias

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Serhat Hacıpaşalıoğlu
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