SERHAT “BENİM HALKIM”LA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINDA BÜYÜK KULÜPTE SAHNE ALDI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Serhat, 1975 yılında ilk kez Tanju Okan’ın yorumladığı bu esere, kendine has stilini ve günümüzün modern sound’ unu ekleyerek, şarkıyı bambaşka bir atmosfere taşıyor.



Etkileyici sözlerinde, toplumu birleştiren temel değerlerin işlendiği ‘’Benim Halkım’’, yüksek ve zengin müzikalitesi ile herkesin eşlik edeceği bir marş haline dönüşüyor.



Serhat’ın toplumun her kesimini kucaklayan, birlik ve beraberlik hislerinin altını içtenlikle çizen sözleri Mehmet Teoman’a ait ‘’Benim Halkım’’la 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Büyük Kulüpte çoşkuyla kutlandı…



KÜNYE:

Söz: Mehmet Teoman

Beste: Enrico Macias