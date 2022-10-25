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SERHAN ULUSU'DAN YENİ SİNGLE

25 Ekim 2022 Salı 19:20
SERHAN ULUSU'DAN YENİ SİNGLE

Haber: Korcan Yiğit - İstanbul 

Daha önce Beyaz Güvercin, Tılsım, Gel De Ağlama, Yolun Açık Olsun, Kara Matem gibi şarkıları ile tanıdığımız Adana'lı sanatçı Serhan Ulusu yıllar sonra piyasaya çıkardığı yeni single çalışması Aşk ve Savaş ile geri döndü. Türkiye'nin pek çok yerinde konserler veren ve sahne çalışmaları yapan sanatçının yeni şarkısının söz ve müziği Ertan İşbilir'e ait. Özdemir Müzik etiketi ile piyasaya çıkan Aşk ve Savaş'ın düzenlemesi Timur Kancar, mix - mastering işlemleri Selim Topsakal imzalı. Klip yönetmenliğini İlker Kayel'in yaptığı şarkı YouTube ve tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SERHAN ULUSUDAN YENİ SİNGLETimur KancarAşk Ve SavaşınSelim Topsakalönce VatanKORCAN YİĞİT
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