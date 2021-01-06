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SEREN SERENGİL’E ‘DUMPİNG SENDROMU’ ŞOKU

Magazin programı sunuculuğu yapan Seren Serengil, sağlık sorunları yaşadığını duyurmuştu.

06 Ocak 2021 Çarşamba 16:27
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SEREN SERENGİL’E ‘DUMPİNG SENDROMU’ ŞOKU

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Geçen hafta hastaneye kaldırılan ve hızla kilo kaybettiği için 46 kiloya düşen Seren Serengil'in doktoru Op. Dr. Ersin Aksu, ünlü sunucunun hastalığının "Dumping Sendromu" olduğunu açıkladı. Mide ameliyatları sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu" midenin çok hızlı boşalması olarak tanımlanıyor.

Magazin programı sunuculuğu yapan Seren Serengil, sağlık sorunları yaşadığını duyurmuştu. Instagram hesabından açıklama yapan Serengil, 46 kiloya düştüğünü ve ameliyat olmazsa yaza sağ çıkamayabileceğini ifade etti.

"MİDE AMELİYATLARI SONRASI DUMPİNG SENDROMU GÖRÜLEBİLİYOR"

Op. Dr. Ersin Aksu, Serengil'in hastalığıyla ilgili, "Gastrik bypass operasyonlarında "Dumping Sendromu" dediğimiz bir sendrom var. Bu genelde yediğimiz gıdanın ince bağırsağı hızlı geçişi sonrası halsizlik, baş dönmesi bazen de çarpıntı gibi bir takım olumsuzluklar olabiliyor. Özellikle şekerli gıdaları yediğimizde oluşuyor. Seren Hanım'da böyle bir durum yapıyor, özellikle sabahları. Mide ameliyatının doğasında olan bir şey. Herkeste olacak diye bir kaide yok ama bazen olabiliyor. Geçici bir dönemi oluyor bu semptomun, vücut zaman içerisinde alıştırıyor buna kendini. Bizim de az bir zamanımız kaldı, inşallah bunu geçirdiğimiz zaman rahatlayacağız." dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
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