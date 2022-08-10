Şennur Düzkaya ödüllere doymuyor!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Geçtiğimiz aylarda "Yılın en iyi çıkış yapan yazarı" ödülünü alan Şennur Düzkaya yine bir ödülle karşımıza çıktı.

Bu yıl onuncusu düzenlenen "Mood ödülleri" organizasyonuna katılan Düzkaya ünlüler ile birlikte muhteşem geçen gecede ödül alma heyecanını yaşadı.Gecede Usta oyuncu İlyas Salman, Uğur Arslan, Atiye Deniz, Selim Gülgören,Model ve şarkıcı Nilay Dorsa,Wilma Elles, Anna Shine gibi ünlü isimlerde ödüllendirildi.Şarkıcılar sahnede ödülünü teslim alırken bir de şarkısını söyledi.

Şennur Düzkaya Gecede "Yılın en iyi çıkış yakalayan yazarı" ödülünü aldı.Düzkaya,Ödül gecesinde ödül alan Uğur Arslan, Selahattin Tasdogen gibi ünlü isimler ile hatıra resmi çekildi.