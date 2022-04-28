SENFONİK BALKAN ŞARKILARI KONSERİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Edirne Belediye başkanı Recep Gürkan, Bakırköy Belediye Başkanı Op. Dr. Bülent Kerimoğlu ve Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz’ın da aralarında olduğu, son zamanlarda yıldızı parlayan Yusuf Emin’in sunduğu, yaklaşık 800 kişinin katıldığı konserdeDernek Başkanı Gülen Aksu Türker günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Balkan müziklerinin senfonik konseri izleyiciden tam not aldı.