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Senem, "Bana Ne" ile dinleyicilerle buluşuyor

29 Ekim 2021 Cuma 16:02
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Senem, "Bana Ne" ile dinleyicilerle buluşuyor

DİNÇER KARACALAR

Hip-hop, RnB, Jazz ve Soul tarzlarının chill ve yumuşak uyumunu tüm şarkılarında yalnızca kulaklarımızla değil, kalbimizle de hissedeceğiniz, Senem’in ilk single’ı “Bana Ne” yakında Carbon Company etiketiyle dinleyicilerin beğenisine sunuluyor! 

“Bana Ne” ile büyük ses getirmeyi planlayan Senem, kısa süre içerisinde yayınlanacak diğer teklileriyle birlikte 2022’nin ilk çeyreğinde ilk EP’sini tamamını hayranlarıyla paylaşmış olacak.

Hip-hop altyapısı üzerine soul tarzda vokalle alışılmışın dışındaki tınısıyla “Bana Ne“, Senem’in kendi yazdığı ve seslendirdiği ilk şarkı olmasıyla sanatçı için ayrı bir önem taşıyor. 

“Bana Ne”nin yalnızca öylesine bir kelime değil, aslında kafamızı sürekli meşgul eden ancak “bir türlü kurtulamadığımız yükleri geride bırakmamıza yardımcı olan bir çıkış yolu” olarak tanımlayan sanatçı, şarkının üretim sürecinde ancak uzun zamandır içinde tuttuğu ancak farkına yeni vardığı hislerinden ilham aldığını belirtiyor.

Üniversiteli müzisyen 

Senem Güneş 11 Ağustos 1999 yılında Balıkesir'de doğdu. Müzik kariyerine lise yıllarında güzel sanatlar lisesinde başladı. Şu an Bahçeşehir Üniversitesi Jazz-Vokal bölümünde öğrenim görüyor. Sanatçı, aslında tüm müzik türlerinden ilham almakla beraber söylemekten ve dinlemekten en çok zevk aldığı türleri Jazz, Rnb, Soul, Neo-Soul, Hip-Hop olarak sıralamakta.

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