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ŞEMSA DENİZ FIRTINASI

Hafta içi her gün saat 12.00 de Sat7türk ekranlarında Lezzetli sohbetler programını sunan Şemsa Deniz, her geçen gün başarıdan başarıya koşuyor.

08 Ocak 2023 Pazar 16:07
ŞEMSA DENİZ FIRTINASI

HABER: SEDAT DÖRTKARDEŞ

Eşsiz sunumu ve konu ve konuklarıyla her gün farklı bir konuya değinen Şemsa DENİZ konu ve konukları ile gündemi yakalamaya, gündemde ki konuları en doğru biçimde ekrana yansıtmaya devam ediyor.

Yıllardır yapmış olduğu programla yüzbinlerce kişinin kalbinde taht kurarak, Türk televizyonlarda ki en güvenilir moderatörler arasında yer alıyor.

Şemsa Deniz  her gün programını Tanrının esenliği ile açıyor. Güçlü maneviyatı, Tanrının açtığı güzel kapıyla insanlara en doğru, en esenlik dolu  bilgileri konukları ve şahsının yorumuyla aktarıyor. 

Huzur dolu bu program büyük kitleler tarafından takip edilip, takdirini hak ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şemsa DenizSat7türk
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