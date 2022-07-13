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SEMİHA CAN'DAN YENİ SINGLE GELDİ

Türk müziği sanatçısı ve iş insanı Semiha Can, "Yağmurun Sesine Bak" adlı tekli çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:43
SEMİHA CAN'DAN YENİ SINGLE GELDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sözü ve müziği Vedat Yıldırımbora'ya, aranjesi Tamer Özkan'a ait olan şarkının, mix mastering’ini ve klip yönetmenliğini Candar Köker üstlendi. Flamenko ezgilerle süslenen şarkısıyla başarılı bir çıkış yapan Semiha Can’ın klibi de büyük ses getirdi.

“Yağmurun Sesine Bak” Semiha Can’ın kadife sesi, farklı yorumu ve ritmik melodileriyle 2022 yazına damgasını vuracak. “Sesim iyilik olsun…” sloganı ile keyifli bir müzik yolculuğuna çıkan Semiha Can, yeteneğini ve müziğe olan aşkını öncelikli olarak çocukların eğitimi ve kadınlara dair sosyal sorumluluk projeleriyle taçlandırıyor.Sanatçının son çalışması “Yağmurun Sesine Bak” Ra Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SEMİHA CAN
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