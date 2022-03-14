Selin Deveci dövüş sahneleriyle dikkat çekiyor

HABER: AZİZ KARATAŞ

Türkiye’nin lider yerli dijital platformu BluTV’de yayınlanan ‘BÖRÜ 2039’ dizisinde oynayan güzel ve başarılı oyuncu Selin Deveci etkileyici aksiyon sahneleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.Adını Filinta adlı dizisindeki müthiş oyunculuğuyla duyuran daha sonra Söz, Çukur ve Kuruluş Osman dizilerinde büyük çıkış yakalayan başarılı oyuncu Selin Deveci, şimdilerde yerli dijital platformu BluTV’de yayınlanan ‘BÖRÜ 2039’dizinde oynadığı aksiyon sahneleriyle adından söz ettiriyor. Dizi öncesi taktik kampına katılan silah ve tüfek eğitimi alan Almanya doğumlu Selin Deveci oyunculuğunun yanısıra dövüş sanatı, martia arts ve bir çok dalda spor ve dans ile ilgileniyor.