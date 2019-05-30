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Selda Bağcan Deniz Toprak'a El Verdi
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Selda Bağcan Deniz Toprak'a El Verdi

Türk halk müziğinin genç isimlerinden Deniz Toprak, dört yıl aradan sonra ‘Gülüşün Kalır Bende’ isimli yeni albümüyle, sevenleriyle buluşacak. 

Selda Bağcan Deniz Toprak'a El Verdi

Türk halk müziğinin genç isimlerinden Deniz Toprak, dört yıl aradan sonra ‘Gülüşün Kalır Bende’ isimli yeni albümüyle, sevenleriyle buluşacak. 

30 Mayıs 2019 Perşembe 14:17
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Selda Bağcan Deniz Toprak'a El Verdi

İSTANBUL- Sözleri Ahmet Telli, bestesi ise Selda Bağcan imzası taşıyan şarkı, albümün de çıkış parçası olacak. Bağcan, son zamanlarda severek dinlediği en iyi isim olarak değerlendirdiği genç türkücüye övgüler yağdırdı. Ayrıca usta sanatçı bir sürpriz yaparak, ‘Gülüşün Kalır Bende’ türküsünde Toprak’la hem düet yaptı hem de birlikte kamera karşısına geçti. Bağcan ayrıca albümün prodüktörlüğünü de üstlendi. Geçtiğimiz günlerde Beykoz Kundura Fabrikası’nda yapılan klip çekimlerinde Bağcan ve Toprak’ın uyumu dikkat çekti. 20 kişilik ekiple, 12 saatte tamamlanan klibin yönetmenliğini Erkan Nas yaptı.

"Usta Kadın: Selda Bağcan"

Usta sanatçıyla düet yapan Deniz Toprak, “Selda Bağcan gibi dünyada kendini kanıtlamış ve Türkiye’de efsane olmuş bir sanatçıyla düet yapmak benim için bir onurdur. ‘Gülüşün Kalır Bende’ şiiri Ahmet Telli’ye, bestesi ise Bağcan’a ait. Bana şarkısını, duygusunu ve sesini emanet ettiği için, bizi kırmayıp klipte de eşlik ettiği için kendisine minnettarım. Çok heyecanlı ve de çok şanslıyım” diyerek, duygularını dile getirdi. Bağcan’ın şirketi Majör Müzik etiketiyle, 12 eserden oluşan albüm, 11 Haziran’da tüm müzik marketlerdeki ve dijital platformlardaki yerini alacak.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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