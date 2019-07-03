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Selami Şahin tam gaz

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Selami Şahin tam gaz

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:07
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Selami Şahin tam gaz

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Eşi Didem hanım ile birlikte hafta sonunda Kıbrıs’a gelen Selami Şahin, hem tatil yaptı hem de konser verdi. Ünlü sanatçıyı Girne Rocks Hotel’deki konserinde dinlemeye gelenler arasında tiyatro dünyasının ünlü isimleri de vardı.

Üç ay önce yeni albümünü piyasaya çıkartan Selami Şahin konserlerine tam gaz devam ediyor. Şarkıları ile büyük beğeni toplayan sanatçı, son konseri için hafta sonunda Girne Rocks Hotel sahnesinde mikrofon başına geçti. Tek gecelik konserinde büyük beğeni toplayan sanatçıyı dinleyenler arasında eşi  Didem hanım da vardı. Kıbrıs’a eşi ile birlikte gelen sanatçı hafta sonunu Kıbrıs’ta geçirerek hem konser verdi, hem da mini bir tatil yapma fırsatı buldu. 

Konserde ayrıca tiyatro dünyasının ünlü isimlerinden Tarık Ünlüoğlu ve Selçuk Yöntem’de vardı. Repertuarın haricinde dinleyicilerden gelen istek şarkıları da seslendiren sanatçı “Şarkılarım altın gibi vallahi. Söyledikçe değerleniyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bir sanatçının en büyük keyfi dinleyicilerden gelen istek şarkılardır. Bu da ne kadar çok sevildiğinizi ve sayıldığınızı gösterir” dedi. Selami Şahin, Kıbrıs’ı da etkisi altına alan oldukça sıcak havadaki konserinde gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı. 

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Anahtar Kelimeler:
Selami ŞahinKıbrıs
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