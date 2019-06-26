ŞEHRİN İÇİNDE, ORGANİK YAŞAM...

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türkiye’nin bir çok bölgesinde verdiği “Erol Evgin 50. Yıl Konserleri” kapsamında 3 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda vereceği konserle İstanbullularla buluşmaya hazırlanan Erol Evgin, yoğun konser programı öncesi köy hayatı yaşıyor.

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Şehrin içinde doğal yaşam.

Şehrin içinde doğal yaşamı tercih eden Sanatçı, uzun yıllardır tükettikleri sebze, meyve ve bakliyatları kendi bahçesinde yetiştiriyor. Evgin; “Bahçe ile ilgilenmek beni dinlendiriyor. Bahçe ile ilgilenirken, hem kafamı boşaltıyorum hem de bu sayede organik besleniyoruz” dedi.

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Organik yumurtalarla kahvaltı

Çilekten kiraza, taze soğandan naneye kadar bir çok organik sebzeyi kendi bahçesinde yetiştiren Evgin’in en sevdiği dakikalardan biri de tavuklarını kendi elleri ile besledikten sonra onların yumurtladığı organik yumurtaları kümesten toplayarak kahvaltı yapmak.

Konser programları devam ediyor.

Ekim ayı sonuna kadar devam edecek olan (“Erol Evgin 50. Yıl Konserleri” Türkiye turnesi programı aşağıda ki gibidir.

3 Temmuz İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

26 Temmuz Bodrum Antik Tiyatro

27 Temmuz Datça Açıkhava Tiyatrosu

2 Ağustos Ayvalık Amfi Tiyatro

3 Ağustos Altınoluk Amfi Tiyatro

16 Ağustos Kuşadası AVM Amfi Tiyatro

17 Ağustos Çeşme Açıkhava Tiyatrosu ​​​​​​​