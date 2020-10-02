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SEFA TOPSAKAL “ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA” İLE GERİ DÖNDÜ!..

Sefa Topsakal’ın yepyeni şarkısı “Çığlık Çığlığa” Sony Music etiketiyle yayımlanıyor.

02 Ekim 2020 Cuma 16:37
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SEFA TOPSAKAL “ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA” İLE GERİ DÖNDÜ!..

HABER: ASLANSAYIM


Sesi ve yorumuyla milyonların beğenisini kazanan Sefa Topsakal’ın, beş yıllık bir aranın ardından ilk single çalışması “Çığlık Çığlığa” müzikseverlerle buluşuyor.  

Sözü Ezgi’ye müziği Selim Topsakal’a ait olan şarkının düzenlemesinde de Selim Topsakal’ın imzası bulunuyor.

Biten ilişkiye her şeye rağmen geri dönmek için bir çağrı niteliğindeki “Çığlık Çığlığa”, Sefa Topsakal’ın güçlü yorumculuğuyla da öne çıkıyor.

“Çığlık Çığlığa”nın etkileyici sözleri ve hüznünü kameralara yansıtan video klibinin çekimleri, yönetmen Ahmet Cantekin tarafından Ümraniye Platoları’nda gerçekleşirken; Sefa Topsakal kamera karşısındaki performansıyla da göz doldurdu.

Sefa Topsakal – “Çığlık Çığlığa” şarkısı ve video klibi, 2 Ekim Cuma günü

Sony Music Türkiye etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında!..

Sefa Topsakal kimdir?

1990 Trabzon doğumlu olan Sefa Topsakal; Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Eğitim bölümünden mezun olmuş ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünü tamamlamıştır. 

Müzik çalışmalarına da bir yandan devam eden sanatçı, aynı zamanda ağabeyi olan aranjör Selim Topsakal ile 2010 yılında İstanbul’a gelerek albüm çalışmalarına da başlamıştır.

Seslendirdiği “Doktor” şarkısının videosunu Youtube’ta yayınlayarak kısa sürede büyük üne kavuşan Sefa Topsakal, 2011 yılında yayımlanan ilk albüm çalışması “Doktor” ile müzik sektöründeki yerini almıştır. 

2015 yılında “Dipsiz Kuyu” isimli ikinci albümünü çıkaran sanatçının, beş yıllık bir aranın ardından ilk single çalışması “Çığlık Çığlığa” Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor.

Önce Vatan Gazetesi

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SEFA TOPSAKAL ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA İLE GERİ DÖNDÜ..Aslan SayımÇığlık ÇığlığaSefa Topsakal
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