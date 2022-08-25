Seda Sayan’nın Yeğeni Ayçam Karakolda Sabahladı!

Haber: Aslan Sayım

Seda Sayan’nın şarkıcı yeğeni Ayçam’ın Başı dertten kurtulmuyor! Bir çok erkek hayranları tarafından takip edilen ve tacize uğrayan Ayçam bu sefer Sponsorunun gazabına uğradı.

24 saat nezarethanede kaldı.

Geçtiğimiz gün bir balıkçıda İsminin Bilinmediği Bir İş Adamıyla Yemekte Olan Ayçam Kaza Kurbanı Oluyordu…

Mekandaki İnsanların Ayçam’a olan ilgisinden, dikkatli bakışlarından ve bir erkeğin Ayçam ile samimi şekilde resim çektirmesinden rahatsız olan İş İnsanı B. kıskançlık krizine girerek Balıkçıda Havaya 2 el ateş etti. Herkes buraya gelsin Kimse bu kıza bakmayacak Diye bağırdı…

Olay yerinden hızla çıkan Ayçam ve iş insanı Fazla uzaklaşamadan mekan sahibinin şikayeti üzerine polisler tarafından durduruldu. Sabaha 9 a kadar Karakolda kalan Ayçam Şunları söyledi; Üzerinde Silah olduğunu bile bilmiyordum Neye uğradığımı Şaşırdım Çok Korktum biz iş yemeği için bir araya geldik yeni çıkacak olan şarkımın sponsorluğu için el sıkıştık. Sabaha kadar karakolda kalan Ayçam’ın aracı bağlandı…



