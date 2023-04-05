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Seda Sayan’a yüz bin liralık antika Fransız lamba hediye edildi

Moonlife Dergisi’nin Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul’daki geleneksel iftar yemeğine ünlü isimler katıldılar. İftar sonrası ünlü müzayedeci Uğur Batur tarafından düzenlenen müzayededen elde edilen gelirin bir bölümü “Engelli Bireyler”in ihtiyaçları için Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışlandı. Müzayede sırasında Başkent İnşaat’ın sahibi iş insanı Uğur Vergili, yüz bin liraya satın aldığı antika Fransız lambayı Seda Sayan’a “ev hediyesi” diyerek hediye etti.

05 Nisan 2023 Çarşamba 11:54
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Seda Sayan’a yüz bin liralık antika Fransız lamba hediye edildi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Moonlife Dergisi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul’daki iftar yemeği oldukça renkli geçti. Alper Alp ve Berna Mıçı’nın ev sahipliğindeki geceye sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldılar. Seda Sayan eşi Çağlar Ökten, Safiye Soyman, Fatih Ürek, Seda Üren’in katıldığı iftar yemeğine cemiyet hayatından ise Türkan Şerbetçi, Ferhan Gözalan, Menekşe Kankavi, modacı Pınar Kerimoğlu, Kadriye Olgar, Gülperi Albayrak gibi önemli isimler de katıldılar.

İftar sonrası müzayede...

İftar yemeğinin ardından ise ünlü müzayedeci Uğur Batur tarafından düzenlenen müzayede de ise çeşitli antika eşyalar ve sanat eserleri açık artırmada satıldı. Büyük ilgi gören müzayede de Engelsiz Yaşam Vakfı yararına iki eşya da açık artırmayla satıldı. Atatürk’ün ünlü Amerikan Time Dergisi’ne kapak olduğu sayının gümüş işleme tablosu iş insanı ve Atatürk hayranı olan Menekşe Kankavi tarafından yetmiş bin liraya satın alırken, özel yapım Hilal-i Ahmer’i ise Gülay Kuru onbeş bin liraya satın aldı. Müzayededen elde edilen gelirin bir bölümü “Êngelli Bireyler” in ihtiyaçları için Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışlandı.

Seda Sayan’a yüzbin liralık Fransız antika lamba...

Geceye katılanlar arasında Başkent İnşaat’ın sahibi ve iş insanı Uğur Vergili ise yaptığı sürpriz ile dikkat çekti. Müzayede de satışa sunulan antika Fransız lambayı yüz bin liraya satın alan ünlü iş insanı lambayı Seda Sayan’a “ev hediyesi” olarak hediye etti. Lambayı çok beğenen ve geceye eşi Çağlar Ökten ile birlikte gelen Seda Sayan bir süre şaşkınlığını üzerinden atamadı. Seda Sayan’a antika Fransız lambayı bizzat elleriyle veren Uğur Vergili engellilerin ihtiyaçlarına da katkıda bulunmuş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Moonlife DergisiUğur VergiliSeda Sayan
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