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Seda Sayan'dan Çifte Kutlama

Ünlü sanatçı Seda Sayan yılbaşı gecesi Günay Restaurant'ta hayranlarıyla buluştu.

Seda Sayan'dan Çifte Kutlama

Ünlü sanatçı Seda Sayan yılbaşı gecesi Günay Restaurant'ta hayranlarıyla buluştu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:43
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Seda Sayan'dan Çifte Kutlama

İSTANBUL- Yılbaşı konseptine özel giydiği Raşit Bağzıbağlı imzalı kırmızı püsküllü elbisesiyle sahneye çıkan Seda Sayan "Unutamazsın" şarkısı ile gecenin açılışını yaptı. Geçmişten günümüze bir çok eser seslendiren Seda Sayan kendisini dinlemeye gelenlere muhteşem bir gece yaşattı.  56. yaşını geride bırakan Seda Sayan "Bugün benim doğum günüm. Yirmi sekizinci yaşımı sizinle kutlayacağım. İçinizdeki çocuğu lütfen koruyun. İnsan göründüğü yaştadır. " sözleriyle herkesi tebessüm ettirdi. Seda Sayan doğum günü pastasının mumlarını üflerken " Hepimiz için dilek tuttum." diyerek alkış aldı.

Yeni yıla saniyeler kala ünlü sanatçı "Yeni yılda burada bulunan herkes için sağlık, mutluluk, huzur ve en önemlisi aşk diliyorum." dedi. 10'dan geriye doğru sayan Seda Sayan ve misafirler 2019 coşkusunu hep beraber yaşadılar.

Sahnesinin ikinci yarısında püsküllü toz pembe bir kıyafetle sahneye çıktı. İlk şarkısının ardından sahneden inen Seda Sayan hayranlarının tek tek masalarına giderek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ünlü sanatçı, Orhan Gencebay'ın da bulunduğu masaya da giderken Orhan Baba, Seda Sayan'ı alnından öptü. Daha sonrasında annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın ve ablası Nursel Yıldız'ın da masasına giden Sayan hatıra fotoğrafı çektirirken annesinin elinden öpüp başına koydu.

Yaklaşık üç saat sahnede kalan Seda Sayan "Tabi Tabi" şarkısıyla yeni yıl programını noktaladı.

Haber: Elif Günay

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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan56. Yaşını
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