Seçim şarkılarının en popüler ismi: Ali Altay

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yaptığı seçim şarkısı ile büyük beğeni toplayan Ali Altay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’da Ali Altay’ı tercih etti. Martın Sonu Bahar’dır şarkısı ile sanatçı belediye başkan adaylarının gözdesi oldu.

Ali Altay’ın 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Muharrem İnce’ye yazmış, bestelemiş ve yorumlamış olduğu “Türkiye Tamam Diyor” adlı şarkısı, seçim otoritörleri tarafından bu güne kadar yapılan seçim şarkıları arasında en beğenilen seçim şarkısı olarak gösterilmişti. Özellikle gençlerin çok sevdiği şarkı seçimin üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen, sosyal medyada 7 bölgede 81 ilde yazıları ve dinlenmesiyle popülerliğini hala devam ettiriyor. Ali Altay yakalamış olduğu bu başarının ödülünü, önümüzde ki yapılacak olan yerel seçim öncesinde Belediye Başkan Adayları tarafından en çok tercih edilen müzisyen olarak alıyor. Sanatçı önümüzde ki yerel seçimlerde başta İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için hazırladığı ‘Martın Sonu Bahardır’ adlı şarkı ile bu başarısının tesadüf ollmadığını ıspat etmesi ile gelen siparişleri yetiştiremez oldu. Gelen yoğun seçim şarkısı siparişleri yanında bir çok konser anlaşması da yapan başarılı rockcı bu ilgiden oldukça mutlu görünüyor.