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Seçil Gülen Komi sektörde yeni başarılara imza atmaya devam ediyor

Genç ve güzel oyuncu Seçil Gülen KOMİ sektörde bir çok alanda adından söz ettirirken,yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. 

18 Aralık 2022 Pazar 16:53
Seçil Gülen Komi sektörde yeni başarılara imza atmaya devam ediyor

KAMİL HİZER

İSTANBUL

Güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda Ceberruh isimli filmde oynadığı rol ile ödül almıştı. Cast direktörlüğünü yaptığı, aynı zamanda filmin ana kadrosunda başrol oynadığı “Fabrika” isimli sinema filminin de vizyona girmesini bekleyen oyuncu, şimdilerde ise Hiltown Sahne’nin Genel Koordinatörlüğünü yapıyor. Güzelliği, mütevaziliği ve bir o kadar da her alanda başarılı kimliği ile ön plana çıkan KOMİ pandemi dönemi ile ara verdiği sahibi olduğu şirketi Tiyatro Gülen Surat’ın oyunlarına henüz devam etmezken, tiyatro sektöründe tekrardan ayaklanıp eski ivmeyi kazanacaklarını duyurdu. Yeni açılan sahnenin Genel Koordinatörlüğünü yapan genç yetenek, yürütücü kimliği ile birçok tiyatro ekibine Hilton sahne de ev sahipliği yaptıklarını belirtti. 

Kendisi için çok önemli bir yere sahip olan eski çalıştığı ekibi, Stage Management olarak görev aldığı Bir Garip Orhan Veli oyunu ile Reha Özcan’ı sahnenin ilk oyunu ile ağırlamaktan mutluluk duyan Komi, ilk göz ağrısı hocası, patronu ile genel koordinatörlüğünü yaptığı sahnenin perdelerini açmış olmak benim için büyük onur ve gurur dedi. Çok özlediğini belirten KOMİ ustası Reha Özcan’ı tekrardan sahnede izlemenin mutluluğunu yaşarken, ilk defa seyirci olarak izleyebilmenin de ayrı bir tadı olduğunu belirtti. Mutlaka herkesin izlemesi gereken bir oyun diye sözlerine devam ederken, tiyatro tekrardan eski seyircisini kazanacak dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Seçil Gülen KomiSektörImzaYeniCeberruhFabrikaStage ManagementKamil Hızerönce Vatan
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