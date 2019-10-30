Şebnem Ferah’tan son konser

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Harbiye Açıkhava Sahnesinde sezonun son konseri

Atlantis Yapım, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nin sezon kapanışını 27 Ekim Pazar akşamı Şebnem Ferah konseri ile yaptı. Şebnem Ferah’ın alanları dolduran hayranları, yani Şeboistler Şebo’nun şarkılarını bu kez Harbiye’de hep bir ağızdan söyledi. 1996’da yayınladığı ilk albümü Kadın’dan bu yana söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliği ile Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinen Şebnem Ferah, enerjisi ve güçlü sahne performansı ile muhteşem bir sezon kapanışına imzasını attı.

“Kadın” dan, geçen yıl yayınladığı son albümü “Parmak İzi” albümüne uzanan en vurucu şarkılarıyla dinleyicisi karşısına çıkan Şebnem Ferah sahnede yarattığı özel atmosferle Harbiye’de yeniden hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı... Bu coşkulu törene ‘Çakıl Taşları’ ile başlayan Ferah, ‘Vicdan’, ‘Merhaba’, ‘Başka Bir Yol Var’, ‘Küllerinden’ şarkıları ile hız kesmeden devam etti. Şebnem Ferah, konserinde şarkıları için özel olarak hazırlanan video projeksiyonlar, sahne üstü efektler ile etkiliyeci performansının yanında unutulmaz görsel bir şov da sundu.

İlk defa ‘Kimse Bilmez’ şarkısını söyledi

Ferah, dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra ‘Kimse Bilmez’ şarkısını kendi çaldığı piano ile ilk defa seslendirdi. Albümünde de yer verdiği ‘Kaptan’ şarkısını da sürpriz yaparak Açıkhava seyircisine özel seslendiren Şebnem Ferah seyirciden büyük alkış aldı.

Kadın cinayetleri konusundaki isyanını ‘Sözde Namus’ şarkısı ile tekrar dile getirdi!

Kadın cinayetlerine yıllardır aynı hassassiyetle yaklaşan ve yazdığı şarkılarda da değinen Ferah, son albümü Parmak İzi’nde yer alan ‘Sözde Namus’ şarkısına başlamadan önce kısa bir konuşma yaptı. ‘Tecavüze uğrayan kişinin, hak etmiş mi etmemiş mi diye sorgulanması beni rahatsız ediyor. Can sıkıcı tarafı hala öldükten sonra tartışılıyor olması.Bu şarkıyı ve videoyu kendinizi yerine koyarak düşünün çünkü ben yerine koydum ve çıldırdım’ dedi. 3 saate yakın hiç ara vermeden performans sergileyen Ferah, konser bitiminde alkışlarla tekrar sahneye çıkarak ‘Eski’ şarkısını seslendirerek seyircisine veda etti. Şebnem Ferah’a sahnede yıllardır yanından ayırmadığı yol arkadaşları OzanTügen (klavyeler), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul), Barış Manisa (gitar), Kerem Özyeğen (gitar), Serdar Barçın (flüt) ve Ceren Akyıldız (vokal) eşlik etti.