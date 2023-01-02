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Şebnem Demir'e Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Estesante Clinic sahibi Şebnem Demir önceki gün Kuruceşme Brooch'ta yakın dostları ile sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

02 Ocak 2023 Pazartesi 11:18
Şebnem Demir'e Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

 İş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen simalarının bir araya geldiği gece de Şebnem Demir doğum günü pastası kesimi için bütün misafirleri pasta başına toplayip . Pasta kesiminde ve birlikte hatıra fotoğrafı için bol bol poz verildi. Gecenin ilerden saatlerin de Pınar Yaranır sahnesi ile keyifli anlar yaşayıp, Şebnem Demir'in sahneye çıkıp " Bu önemli günüm de beni çok mutlu ettiniz. Hepinizi çok seviyorum." diye konuşma yaparak doğum gününü kutlayan herkese teşekkürlerini iletti.
 

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Son Güncelleme: 02.01.2023 11:20
Anahtar Kelimeler:
Estesante Clinicşebnem Demir
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