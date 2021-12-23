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ŞEBNEM DEMİR DOSTLARIYLA YENİ YAŞINI KUTLADI…

23 Aralık 2021 Perşembe 13:15
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ŞEBNEM DEMİR DOSTLARIYLA YENİ YAŞINI KUTLADI…

DİNÇER KARACALAR

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden, Estesante Clinic'in sahibi, iş insanı Şebnem Demir'e dostları tarafından, sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Çubuklu 216 İstanbul'da organize edilen davete, aralarında cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden, Dilek Birgen, Arzu Kunt, Günsel Ülkü, Yağmur Kalyoncu, Tülin KARTOZ, Ege , Seçkin Piriler, Volkan Karataş, Esra Sönmezer, Serap Dindar ve Nursel Şenyurt gibi isimlerin bulunduğu iş ve sanat hayatından pek çok kişi katıldı.


Oryantal, ateş gösterisi perküsyon ve dj eşiğinde devam eden gecede davetliler keyifli bir gece geçirdi. Ünlü sanatçı Ege de birbirinden güzel şarkılarıyla, geceye renk kattı.

Sosyal yaşamın sevilen ismi Demir, dostlarıyla yeni yaşına merhaba derken 2022 yılından her şeyden önce sağlık diledi ve pandeminin bitmesi hepimizin ortak dileği dedi.

Her yıl olduğu gibi 2022 yılından da, kadınlara yönelik şiddetin son bulmasını dilerken , toplum içerisinde bağımsız ve güçlü kadınlar görmek istediğini dile getiren Şebnem Demir, bu konuda yine üzerine düşeni fazlasıyla yapacağının altını çizdi.  2022 yılında Türkiye'nin her iline ESTESANTE CLINIC markasını taşıyarak, kadınlara istihdam sağlayacağını söyledi.

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ŞEBNEM DEMİR DOSTLARIYLA YENİ YAŞINI KUTLADI…
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