Şebnem Demir'den bir taşla iki kuş

HABER: DİNÇER KARACALAR

Cemiyet hayatının ünlü siması, iş insanı Medikal Direktör Şebnem Demir iş seyahati için gittiği Amerika'da kendini ödüllendirdi. Geçtiğimiz günlerde markasını Almanya ve Hollanda’ya taşıyan Şebnem Demir, iş ve tatili birleştirerek soluğu Amerika'da aldı. Demir, burada hem sağlık ve estetik alanındaki çalışmaları için görüşmeler yaptı hem de şehri gezdi.

ABD'nij Los Angeles, San Francisco ve Las Vegas şehirlerinde yaşayan yakın arkadaşlarıyla da görüşme fırsatı bulan Şebnem Demir, onlara vakit ayırırken kendisini de mutlu etti. Hem de yaptığı iş toplantılarıyla çok yakında Amerika'da açılacak yeni kliniğinin alt yapısını oluşturdu.